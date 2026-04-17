' ' Stoc ddo’ – Io sto qua' ' di e con Sara Bevilacqua in scena a Putignano

Stoc ddo’ – Io sto qua di e con Sara Bevilacqua racconta una storia intensa e profondamente umana: quella di Lella, madre di Michele Fazio, ucciso per errore a meno di sedici anni durante un regolamento di conti tra clan rivali. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente, trasformandosi in.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Fiorello: fu io a far ballare Travolta al qua quaIl 13 marzo 2026, durante l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza in onda su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, Fiorello ha...

Giobbe Covatta in scena a Putignano con "70. Riassunto delle puntate precedenti"Un racconto ironico e profondo sul tempo che passa, sulle generazioni e sul diritto al futuro.