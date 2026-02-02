Giobbe Covatta in scena a Putignano con 70 Riassunto delle puntate precedenti

Giobbe Covatta torna a mettere in scena a Putignano con

Un racconto ironico e profondo sul tempo che passa, sulle generazioni e sul diritto al futuro. Alla soglia dei 70 anni di vita e di 40 di carriera, Giobbe Covatta arriva nel circuito di Puglia Culture per un tour in cinque date di 70. Riassunto delle puntate precedenti, in cui propone al pubblico una vera e propria “abbuffata” dei suoi monologhi più celebri, affrontando temi come religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo e vecchiaia con la sua inconfondibile leggerezza e una comicità intelligente e mai scontata. Lo spettacolo aprirà la stagione del Teatro Comunale di Mesagne il 5 febbraio (ore 21) per poi spostarsi al Teatro Palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio (ore 21).🔗 Leggi su Baritoday.it

A Valdelsa, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità di intrattenimento, tra feste in piazza, dj set e spettacoli teatrali.

Firenze, Giobbe Covatta in scena con '70. Riassunto delle puntate precedenti'Il 6 dicembre Covatta al teatro Puccini ripercorrerà i suoi pezzi storici del suo repertorio. Il 5 dicembre Gabriele Puccetti con 'Tutta colpa di mamma' Firenze, 3 dicembre 2025 – Giobbe Covatta sarà ... lanazione.it

In Italia nessuno sa un ca**o. Giobbe Covatta in scena tra clima e migranti: Invasione? Sì, di vecchi come meGiobbe Covatta torna in scena con ‘6 gradi‘, lo spettacolo dedicato al cambiamento climatico. L’appuntamento è per lunedì 1 dicembre all’EcoTeatro di Milano e l’intero ricavato servirà a sostenere le ... ilfattoquotidiano.it

70 anni, 40 di carriera e nessuna voglia di smettere. Giobbe Covatta torna in scena con "70 - Riassunto delle puntate precedenti", e l'occasione è speciale: una festa di compleanno allargata a tutto il pubblico. Il comico napoletano ci serve un menù ricchiss facebook