Stipendio Locatelli | col rinnovo arriva anche l’aumento quanto guadagnerà il capitano della Juve

Il contratto di un calciatore della Juventus è stato rinnovato fino al 2030, con un conseguente aumento dello stipendio. La trattativa ha portato a una modifica delle condizioni economiche dell’accordo, che si rifletterà nella retribuzione annuale del giocatore. La notizia riguarda anche il capitano della squadra, che continuerà a vestire la maglia bianconera con un nuovo contratto e un compenso rivisto.

di Mauro Munno Stipendio Locatelli: col rinnovo del contratto fino al 2030 arriva anche l’aumento, quanto guadagnerà il capitano della Juve. La Juventus sceglie la continuità e blinda uno dei suoi pilastri: Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha apposto la firma sul rinnovo del contratto, spostando la scadenza dal 2028 al giugno 2030. Un segnale forte che certifica la centralità del classe 1998 nel progetto tecnico presente e futuro. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’intesa non riguarda solo la durata, ma prevede anche un adeguamento economico significativo: l’ingaggio di Locatelli passerà infatti dai precedenti 3 milioni agli attuali 4 milioni di euro netti a stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stipendio Locatelli: col rinnovo arriva anche l’aumento, quanto guadagnerà il capitano della Juve Notizie correlate Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Yildiz Juve, accordo totale e rinnovo blindato: ecco i dettagli sull’intesa. Quanto guadagneràTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Juventus, Locatelli pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2030: aumento di stipendio; Locatelli come McKennie, rinnovo comolliano: Spalletti da Fagioli alle chiavi Juve; Juventus, le richieste di Vlahovic per il rinnovo tra interrogativi e valutazioni; Juventus, si avvicina il rinnovo di Locatelli! Svelata la data dell’annuncio: i dettagli. Juventus, Locatelli pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2030: aumento di stipendioI bianconeri blindano il centrocampista ex Milan e Sassuolo. msn.com La #Juventus blinda #Locatelli fino al 2030! Stipendio aumentato: i dettagli x.com Locatelli firmerà molto presto il rinnovo di contratto. La scadenza attuale è fissata per il 2028 e passerà al 2030, con conseguente aumento di stipendio che arriverà oltre i 4 milioni. Tra le parti non c'è stata una vera e propria trattativa: la società ha voluto forte - facebook.com facebook