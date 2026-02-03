Yildiz Juve accordo totale e rinnovo blindato | ecco i dettagli sull’intesa Quanto guadagnerà

La Juve ha trovato l’accordo con Yildiz: il rinnovo del contratto è ormai cosa fatta. I dettagli dell’intesa sono stati definiti e il giocatore resta in bianconero con un accordo a lungo termine. La società sta lavorando per consolidare la sua rosa e Yildiz si impegna a dare il massimo per la prossima stagione. Quanto guadagnerà? La cifra non è ancora ufficiale, ma si parla di un aumento consistente rispetto al passato.

il numero 10 turco dopo il prolungamento. Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus è ormai blindato: il rinnovo di contratto è diventato una formalità, un dettaglio burocratico che attende solo l'ufficialità. Le parti hanno raggiunto un accordo totale su ogni aspetto della trattativa, definendo una struttura economica che certifica la centralità del giovane talento turco nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. L'intesa prevede un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo proietta direttamente nell'élite salariale del club, pareggiando quanto percepito da Jonathan David.

