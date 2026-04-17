Locatelli Juve rinnovo fino al 2030 | il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…

Il centrocampista ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 2030, confermando il suo impegno con il club. L’accordo è stato raggiunto dopo negoziati tra le parti e prevede un’estensione significativa. In vista della prossima partita contro il Bologna, si è diffusa anche una novità legata alla formazione o all’organizzazione della squadra. La firma rappresenta un passo importante per il giocatore e la società.

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Locatelli ha rinnovato con la Juventus Firma fino al 2030 per il capitano © facebook

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