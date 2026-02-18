Stipendio febbraio 2026 | una tantum conguaglio nuovi arretrati Il cedolino per docenti e ATA è ora visibile su NoiPA

Il cedolino di febbraio 2026, che include uno stipendio una tantum, un conguaglio e nuovi arretrati, è stato pubblicato su NoiPA. La causa di questa uscita anticipata riguarda l’aggiornamento delle retribuzioni per docenti e personale ATA, con dettagli specifici sui pagamenti. I lavoratori possono consultare il documento online, verificando le cifre e le componenti del pagamento. La pubblicazione riguarda chi ha un contratto a tempo indeterminato o determinato in scadenza a giugno o agosto 2026. La consultazione è immediata per tutti gli interessati.

Stipendio docenti e ATA febbraio 2026: il conguaglio, l’una tantum, l’eventuale ricalcolo degli arretrati. Cosa dobbiamo aspettarci?A febbraio 2026, docenti e personale ATA con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto riceveranno il conguaglio, eventuali arretrati e l’uno tantum.

