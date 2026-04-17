Secondo le ultime previsioni, gli stipendi degli italiani rimarranno invariati nel 2026, senza alcun aumento rispetto agli anni precedenti. Inoltre, non si prevede un recupero dell’inflazione derivante dal conflitto in Medio Oriente, che ha già inciso sui prezzi e sui salari. La situazione evidenzia una stabilità salariale che si protrae senza modifiche significative, mentre i costi continuano a essere influenzati dagli eventi internazionali.

Gli stipendi degli italiani non cresceranno nel 2026 e non recupereranno l’inflazione causata dalla guerra in Medio Oriente. “Appare al momento improbabile un marcato rialzo delle retribuzioni nel 2026 per recuperare l’aumento dell’inflazione generato dal conflitto”, avverte la Banca d’Italia nel suo bollettino economico. Una notizia che peraltro arriva dopo un periodo di crescita dei salari considerata “moderata” sia nello scorso autunno che nel periodo di gennaio-febbraio del 2026. La ragione delle retribuzioni ferme per quest’anno, spiega la Banca d’Italia, è da ricondurre alla quota “molto ridotta” di contratti in attesa di rinnovo. Anche perché, ricorda ancora Palazzo Koch, “il sistema di contrattazione collettiva vigente non prevede in genere clausole automatiche di indicizzazione delle retribuzioni all’inflazione”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stipendi fermi nel 2026: non ci sarà nessun recupero dell’inflazione

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