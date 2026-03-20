Nayt ha conquistato il sesto posto al Festival di Sanremo 2026 con la sua performance di “Prima che”. Durante l’evento, ha espresso la sua opinione sulla situazione dei giovani in Italia, affermando che restare nel paese è un lusso e che gli stipendi sono fermi. Ha anche commentato che per uscire dalla povertà ci vogliono cinque generazioni.

Zitto zitto nayt ha portato a casa il sesto posto al Festival di Sanremo 2026 grazie alla sua performance e le parole di “Prima che”. Ora l’artista romano, che ha una delle penne più interessanti del mondo rap, è tornato con il nuovo album “io Individuo”, il decimo della carriera che contiene 13 brani inediti. Nessuno sconto, parole come lame sulla collettività, l’industria discografica e gli individui, come recita il titolo del progetto discografico. Tra le chicche contenute: “Ci nasci, ci muori” con la citazione di “In Italia” di Fabri Fibra, mentre “Briciole” di Noemi è in “Astronauta” e poi “Stupido pensiero” feat. Elisa. La cover dell’album è un quadro acrilico su tela 120x120cm dipinto a mano dall’artista Ozy e ispirato dalla fotografia “De Schimmel” (1992), scattata dall’iconico fotografo tedesco Hannes Wallrafen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un lusso per i ragazzi restare in Italia e riuscire a vivere decentemente. Gli stipendi sono fermi e per uscire dalla povertà ci vogliono 5 generazioni”: così nayt

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