Stipendi scuola gli aumenti contrattuali copriranno il 60% dell’inflazione I nostri calcoli

Gli aumenti contrattuali per il personale scolastico del rinnovo 2025-2027 prevedono un incremento medio di circa 140-150 euro lordi al mese a regime. Questi aumenti copriranno circa il 60% dell’inflazione prevista, secondo i calcoli effettuati. La crescita salariale si mantiene in linea con quanto già stabilito nel contratto precedente, valido fino al 2024.

Gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027 portano, per i docenti, a un incremento medio di circa 140-150 euro lordi mensili a regime, in linea con quanto già riconosciuto nel precedente CCNL 2022-2024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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