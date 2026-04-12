Sbalzato dall' abitacolo dopo il frontale con un' altra auto grave un uomo

Nella serata del 12 aprile, alle porte di Farini nella località Casa Rosa, si è verificato un incidente tra due vetture lungo la Statale 654. Un uomo è stato sbalzato dall’abitacolo dopo l’impatto frontale tra le auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’uomo, le cui condizioni sono risultate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Frontale tra due auto nella serata del 12 aprile alle porte di Farini, in località Casa Rosa lungo la Statale 654. Il bilancio è di due feriti di cui uno in gravi condizioni e trasferito in volo al Maggiore di Parma. Nell'impatto, particolarmente violento le cui cause sono al vaglio, il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Frontale tra auto, una persone estratta dall'abitacolo: tre feriti, di cui uno graveTre persone sono rimaste ferite in un violento incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Isola della Scala. Tamponamento sulla Sora–Ferentino, uomo sbalzato dall’autoViolento impatto sotto la pioggia nei pressi della rampa di Castelliri: coinvolte un’Alfa Romeo Mito e una Toyota Yaris.