Stellantis e Cina | l’accordo per salvare le fabbriche europee

Stellantis sta considerando un accordo con il partner cinese Dongfeng per gestire la produzione di veicoli in Europa. L’obiettivo è migliorare l’efficienza degli impianti industriali nel Vecchio Continente, che attualmente funzionano sotto la piena capacità. La possibile alleanza mira a ottimizzare le risorse e garantire la continuità delle attività produttive in un settore in evoluzione. La proposta è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali sui dettagli.

Stellantis sta valutando una nuova alleanza strategica con il colosso cinese Dongfeng per gestire la produzione di veicoli in Europa, puntando a ottimizzare gli impianti industriali del Vecchio Continente che attualmente operano sotto il livello di piena capacità. L’accordo potrebbe prevedere l’accesso del costruttore asiatico ai siti produttivi europei del gruppo automobilistico, mentre in cambio Dongfeng otterrebbe la possibilità di fabbricare modelli selezionati di Stellantis direttamente in Cina. Il dialogo tra le due società è confermato da entrambe le parti, sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati svelati. Un portavoce di.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis e Cina: l’accordo per salvare le fabbriche europee Notizie correlate Leggi anche: Alfa Romeo, Maserati e le fabbriche di Modena e Cassino: chi può entrare nella “via cinese” di Stellantis in Italia Ultima seduta della settimana in verde per le Borse europee, tonfo del 25% per StellantisL’ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per Borse europee, grazie anche all’andamento in verde di Wall Street che fa loro guadagnare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuove voci su Stellantis e Dongfeng: possibile intesa per Europa e Cina | Quattroruote.it; Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di auto; Stellantis pensa al rilancio dell’alleanza con la cinese Dongfeng: produzione di auto condivisa e spinta all’export; Stellantis, trattative con Dongfeng per auto in Europa e Cina. Stellantis apre alla cinese Dongfeng, possibile svolta per gli impianti europei. Colloqui in corso? RumorStellantis sta discutendo di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor Corp che prevederebbe la produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina. A lanciare l’indiscrezione è Bloomberg. Nel ... affaritaliani.it Nuove voci su Stellantis e Dongfeng: possibile intesa per Europa e CinaLa società di Wuhan si aggiunge all'elenco di costruttori del Dragone in potenziali trattative con il gruppo guidato da Antonio Filosa ... quattroruote.it STELLANTIS E MICROSOFT INSIEME - Stellantis apre una nuova fase industriale puntando con decisione sull’innovazione digitale grazie a una partnership pluriennale con Microsoft. L’accordo mette al centro l’integrazione dell’intelligenza artificiale in proce facebook Stellantis, nuovi store Sustainera su eBay per vendere i ricambi originali usati. I pezzi provengono dall'hub di Economia Circolare di Torino #ANSAmotori #ANSA x.com