Stellantis | addio alle auto a Poissy ecco la rivoluzione digitale

Stellantis ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Poissy entro il 2028, con l’intento di smettere di assemblare auto e dedicarsi a linee produttive più innovative. La decisione riguarda un sito situato vicino a Parigi, che da tempo produce vetture per il gruppo automobilistico. La società ha comunicato che il futuro dello stabilimento sarà focalizzato sulla trasformazione digitale e sulla produzione di tecnologie avanzate.

Stellantis ha pianificato la trasformazione radicale dello stabilimento di Poissy, situato nelle vicinanze della capitale francese, che entro il 2028 smetterà di assemblare autovetture per concentrarsi su nuove linee produttive tecnologiche. La decisione, che segna un punto di svolta per lo storico sito industriale, si inserisce in una strategia più ampia del Gruppo che punta sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e nei veicoli, grazie a un accordo con Microsoft. Il complesso industriale di Poissy, nato nel 1937 su iniziativa di Ford, ha attraversato decenni di cambiamenti societari passando per Chrysler e Peugeot prima di confluire in Stellantis nel 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis: addio alle auto a Poissy, ecco la rivoluzione digitale Notizie correlate Leggi anche: Sulle prime pagine Francia 'il declino auto francese' con chiusura Stellantis Poissy La rivoluzione. In piazza Biraghi addio alle autoCon il Piano urbano della mobilità sostenibile parte la rivoluzione dolce: piazza Biraghi senza traffico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stellantis, cambio eDCT dice addio al motore PureTech e passa ai Firefly? Cosa sappiamo; Stellantis, le stime sulle consegne: +12% su anno; Stellantis pagherà 235 milioni per uscire da Symbio: l’addio all’idrogeno costa meno del previsto; Elkann, eredità degli Agnelli a rischio? Mazzata pesante per il numero 1 di Stellantis. Stellantis, stop alle auto a Poissy dal 2028. Intesa con Microsoft sull’IA e sullo sfondo la DifesaStellantis fermerà la produzione auto a Poissy entro il 2028, investirà nella riconversione del sito e accelera sull’IA con Microsoft. Sullo sfondo resta l’ipotesi difesa ... firstonline.info Stellantis, nel 2028 Poissy smetterà di fare auto: fine di un’era alle porte di ParigiIl gruppo ferma lo storico impianto, ma non lo chiude: il sito sarà trasformato e convertito a nuove produzioni ... quattroruote.it STELLANTIS E MICROSOFT INSIEME - Stellantis apre una nuova fase industriale puntando con decisione sull’innovazione digitale grazie a una partnership pluriennale con Microsoft. L’accordo mette al centro l’integrazione dell’intelligenza artificiale in proce facebook L’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudere x.com