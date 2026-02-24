la rivoluzione in piazza biraghi addio alle auto

La decisione di eliminare le auto da piazza Biraghi deriva dal nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile, che mira a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita. Per mettere in atto questa misura, sono stati installati nuovi spazi verdi e aree pedonali. La modifica coinvolge direttamente i residenti e i commercianti, che hanno già iniziato a adattarsi al cambiamento. La sfida ora è capire come cambierà il flusso di visitatori nella zona.

Con il Piano urbano della mobilità sostenibile parte la rivoluzione dolce: piazza Biraghi senza traffico. È stato infatti presentato alla cittadinanza sabato mattina il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile che prevede la pedonalizzazione della centralissima piazza Oreste Biraghi, dove si affaccia il municipio, quella che finora era piazza soltanto per la toponomastica, ma non di fatto: è un semplice parcheggio e uno spazio attraversato ogni giorno da migliaia di automobili. La pedonalizzazione di piazza Biraghi non è una scelta isolata, ma rappresenta uno dei primi interventi concreti del Pums, un percorso che guarda ai prossimi dieci anni e che ridisegnerà il modo di vivere e attraversare la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

