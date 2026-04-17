Nella fabbrica francese di Stellantis, attualmente sono impiegate circa 1.600 persone, con un piano di riduzione del personale che prevede di arrivare a circa 1.000 unità entro il 2030. La produzione di automobili è temporaneamente sospesa, mentre si continua a lavorare alla produzione di componenti e al riciclo dei materiali. La decisione riguarda specificamente la linea di produzione automobilistica, lasciando invariato il settore dedicato ai ricambi e alla sostenibilità.

Lo storico stabilimento Stellantis di Poissy, alle porte di Parigi, smetterà di produrre automobili e diventerà entro il 2030 una fabbrica di componentistica e di attività di ricondizionamento e riciclo di veicoli usati. Stellantis, che oggi produce nel sito la Ds e l'Opel Mokka, ha già avviato la riconversione con un investimento previsto di 100 milioni di euro e assicura che "avrà sempre un futuro industriale". Il gruppo ha annunciato anche la partnership con Microsoft per integrare l'intelligenza artificiale nei veicoli e nei processi aziendali. I quotidiani francesi riportano la notizia in prima pagina con titoli come...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stellantis: a Poissy stop alle auto, sì a componenti e riciclo

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