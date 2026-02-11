Ancora guerra tra Belen e Alessia Marcuzzi spunta una verità shock | c’entra Stefano De Martino

La guerra tra Belen e Alessia Marcuzzi continua a sorprendere. Questa volta spunta una verità che potrebbe cambiare le carte in tavola: Stefano De Martino sembra avere un ruolo in tutta questa storia. Le coincidenze tra le due donne sono troppe per essere casuali, e il sospetto che ci siano vecchi scheletri nell’armadio si fa sempre più forte.

Le coincidenze, si sa, in televisione raramente sono casuali. E quando due protagoniste del mondo dello spettacolo sembrano evitarsi con precisione chirurgica, il sospetto diventa inevitabile. Negli ultimi giorni è tornato a farsi strada il chiacchiericcio su presunte tensioni tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, riaccendendo una vicenda che da anni intreccia gossip, vecchie ruggini e il nome di Stefano De Martino. Avete notato che dove c’è Belen Rodriguez non c’è Alessia Marcuzzi e viceversa? Ecco i fatti. Alessia Marcuzzi è ormai presenza abituale al tavolo di Che Tempo Che Fa, ma nella puntata del 1° febbraio – proprio quella che ha visto ospite Belen Rodriguez – la conduttrice non era in studio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

