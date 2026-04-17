Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 17 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 17 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Spider-Man: Homecoming è un film del 2017 co-scritto e diretto da Jon Watts. Basato sul personaggio dell'Uomo Ragno di Marvel Comics, è il 16º film del Marvel Cinematic Universe (MCU) e secondo reboot del franchise cinematografico di Spider-Man. Prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv venerdì 17 aprile: Spider-Man: Homecoming

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