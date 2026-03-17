Stasera in tv martedì 17 marzo | Spider-Man

Stasera in televisione, sui principali canali, va in onda il film di Spider-Man. La programmazione prevede questa pellicola in prima serata, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le avventure dell’eroe nel suo costume rosso e blu. La trasmissione si inserisce nel palinsesto di martedì 17 marzo, con la messa in onda prevista per questa sera.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Cast: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Joe Manganiello Basato sull'omonimo personaggio di Marvel Comics, è il primo capitolo della trilogia di Spider-Man di Raimi. Il film è interpretato da Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, J. 🔗 Leggi su 2anews.it

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