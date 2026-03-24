Stasera in tv martedì 24 marzo | Spider-Man 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 24 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 24 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. È considerato da molti critici e fan dell'Uomo Ragno come uno dei migliori cinecomic di tutti i tempi e in assoluto il migliore mai dedicato al personaggio. Lo straordinario successo di pubblico e critica portò Sam Raimi a realizzare un terzo capitolo nel 2007, Spider-Man 3, sempre interpretato da Tobey Maguire, e successivamente il franchise continuò con dei reboot. 🔗 Leggi su 2anews.it

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