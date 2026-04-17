Start Romagna bilancio dolceamaro | Presto 340 nuovi bus ma col caro carburanti spese alle stelle

In occasione della Giornata mondiale del Trasporto pubblico locale, il presidente di Start Romagna ha presentato il bilancio dell’azienda. Sono oltre 5.000 le corse effettuate ogni giorno, con un piano di investimenti che prevede l’arrivo di circa 340 nuovi autobus. Tuttavia, l’aumento dei costi, in particolare per il carburante, ha portato a spese molto più alte rispetto al passato.

Oltre 5.000 corse al giorno e un piano di investimenti ambizioso, ma anche costi in forte crescita. È il bilancio tracciato dal presidente di Start Romagna Andrea Corsini nella Giornata mondiale del Trasporto pubblico locale, tra prospettive future e difficoltà del presente. “La Giornata Mondiale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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