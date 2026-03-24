Carburanti alle stelle allarme Start Romagna | Servizio pubblico a rischio rincari di 200 mila euro al mese

Il costo dei carburanti ha raggiunto livelli elevati, con un incremento di circa 200 mila euro al mese per le aziende di trasporto pubblico locale. Questa situazione ha portato a preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del servizio pubblico, mentre le famiglie affrontano rincari significativi nei costi di carburante. La crescente spesa si riflette direttamente sui bilanci delle aziende coinvolte nel settore.

Il presidente di Start Romagna Andrea Corsini denuncia l’impatto dei rincari dei carburanti: costi in aumento fino a 200mila euro al mese e nessun sostegno per il trasporto pubblico Il boom dei prezzi dei carburanti, oltre a colpire le famiglie ha un effetto diretto anche sulle aziende del trasporto pubblico locale. A intervenire sul punto è il presidente di Start Romagna Andrea Corsini: “I nuovi rincari di benzina e gasolio rappresentano per Start Romagna un motivo di forte preoccupazione, perché colpiscono direttamente il cuore della nostra attività. Il carburante è per noi è un bene primario, essenziale, senza il quale il trasporto pubblico semplicemente non può esistere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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