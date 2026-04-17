Stanziamento di 5 milioni per Cannitello FI | Risultato di straordinaria importanza

Il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro per Cannitello, definendolo un risultato di grande rilevanza. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale e segue l’intervento dell’onorevole Francesco Cannizzaro durante una conferenza stampa. I consiglieri Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco hanno partecipato alla discussione sulla questione.

Il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni, composto dai consiglieri Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, interviene in merito alla conferenza stampa tenuta dall’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato alla carica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Cannitello: 5 milioni per fermare l’erosione e salvare il litoraleI cinque milioni di euro stanziati per arginare il fenomeno dell’erosione costiera a Cannitello rappresentano un tassello fondamentale per la... Combattere l'erosione delle coste in Puglia: dalla Regione stanziamento di 26 milioniE' l'esito dell'incontro del governatore Antonio Decaro con i presidenti delle province pugliesi e il sindaco metropolitano di Bari, Vito Leccese La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I 5 IRCCS emiliano-romagnoli tra i migliori secondo l'ultima valutazione ministeriale. Il Sant'Orsola registra un aumento della performance scientifica del 26% | Policlinico SantOrsola; Editoria, 5 milioni di euro per i piccoli editori. Giuli: Intervento concreto per presidi essenziali; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; Cinque milioni di euro per i piccoli editori: pubblicato l’avviso dei voucher. Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2Nuovo stanziamento della Regione Lombardia per mitigare l'impatto dei cantieri: interventi previsti a Barlassina, Bovisio, Cesano, Lentate e Meda ... milanotoday.it Eventi alluvionali di aprile 2025: 5 milioni dalla RegioneStanziati 5 milio di euro per i 129 interventi previsti nel Biellese. Eventi alluvionali di aprile 2025: 5 milioni dalla Regione ... laprovinciadibiella.it Nonostante l’approvazione del provvedimento, che prevedeva uno stanziamento complessivo di un milione di euro, i lavori non sono mai partiti nei quattro anni successivi, malgrado le ripetute proteste dei residenti facebook