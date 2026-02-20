Combattere l' erosione delle coste in Puglia | dalla Regione stanziamento di 26 milioni

La Regione Puglia ha deciso di investire 26 milioni di euro per fermare l’erosione delle coste, a seguito di un incontro tra il governatore Antonio Decaro e i rappresentanti delle province e del Comune di Bari. Durante la riunione, sono state discusse le prime azioni da mettere in atto nei tratti più a rischio. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni da parte di cittadini e associazioni locali. Il progetto mira a proteggere le spiagge più frequentate dalla popolazione.

E' l'esito dell'incontro del governatore Antonio Decaro con i presidenti delle province pugliesi e il sindaco metropolitano di Bari, Vito Leccese La Regione Puglia stanzierà 26 milioni di euro per combattere l'erosione delle coste. E' l'esito dell'incontro del governatore Antonio Decaro con i presidenti delle province pugliesi e il sindaco metropolitano di Bari, Vito Leccese. Un confronto, avvenuto in Regione a Bari, per programmare interventi di contrasto all'erosione della costa alta, anche dopo i recenti episodi di crolli e danneggiamenti di spiagge, lungomari e scogliere monumentali, tra cui quelli avvenuti a Sant'Andrea e nel quartiere Torre a Mare di Bari.