Elkann vende La Stampa a Leonardis giornalisti in sciopero | Strappo grave e senza precedenti Non saremo spettatori

Il Comitato di Redazione de La Stampa ha commentato l’accordo firmato tra Gedi e Leonardis per la vendita del giornale, definendolo uno “strappo grave e senza precedenti” nella storia del quotidiano. I giornalisti hanno annunciato uno sciopero, dichiarando che non saranno semplici spettatori di quanto accaduto. La firma sul contratto preliminare ha suscitato immediatamente reazioni e tensioni tra la redazione.

“Quanto è accaduto e sta accadendo nelle ultime ore è uno strappo grave e senza precedenti nella storia del nostro giornale”, queste le parole del Comitato de La Stampa a distanza di poche ore dalla firma sul contratto preliminare con la quale Gedi ha ufficializzato la vendita del quotidiano torinese La Stampa al gruppo Sae – Sapere Aude Editori – dell'imprenditore abruzzese Alberto Leonardis. Una nota che arriva anche a spiegazione del perché questa mattina, giovedì 5 marzo, il quotidiano non è andato in stampa, mancando il classico appuntamento in edicola. Adesso è ufficiale: John Elkann ha venduto La Stampa, nessun cenno al mantenimento dei posti di lavoro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: John Elkann vende La Stampa: trattativa misteriosa e giornalisti in sciopero John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: “Non firmiamo cambiali in bianco”“Chiediamo che siano date garanzie scritte sul fatto che qualsiasi nuova proprietà non proceda ad alcuna cassa integrazione, rispetti tutti gli... Tutti gli aggiornamenti su Elkann vende. Temi più discussi: John Elkann vende La Stampa: trattativa misteriosa e giornalisti in sciopero; Adesso è ufficiale: John Elkann ha venduto La Stampa, nessun cenno al mantenimento dei posti di lavoro; John Elkann vende La Stampa, la prima firma e l'addio a Repubblica: c'è l'accordo con il gruppo Sae; Elkann cede La Stampa: storico quotidiano torinese passa al gruppo Sae. Elkann molla La Stampa. O meglio: ha mandato tutti a fanculo!Dopo oltre un secolo nell’orbita Agnelli il quotidiano torinese cambia strada. L’operazione comprende attività digitali, centro stampa e rete pubblicitaria. In redazione scattano i timori per il futur ... giornalelavoce.it Accordo per La Stampa, Elkann vende il quotidiano al Gruppo SAE: Progetto a lungo termine, territorio e indipendenzaAccordo per La Stampa, GEDI vende il quotidiano al Gruppo SAE: Progetto a lungo termine, territorio e indipendenza ... unita.it John Elkann vende La Stampa, la prima firma e l’addio a Repubblica: c’è l’accordo con il gruppo Sae x.com John Elkann vende La Stampa: la trattativa è misteriosa e i giornalisti scioperano ancora: "Elkann dica a chi vuole venderci. Non siamo una merce" - facebook.com facebook