John Elkann vende La Stampa | trattativa misteriosa e giornalisti in sciopero

I giornalisti del quotidiano La Stampa, che l'editore John Elkann vuole vendere a tutti i costi, scioperano di nuovo. Oggi, mercoledì 25 febbraio, non lavoreranno e parteciperanno a un presidio a Torino, in piazza Palazzo di Città, davanti al municipio, dalle 11 alle 13. Giovedì 26 febbraio il giornale non dovrebbe essere in edicola. La redazione spiega le ragioni dell'astensione dal lavoro e del presidio, in un comunicato: "Dopo mesi di indiscrezioni e informazioni contraddittorie, chiediamo e pretendiamo chiarezza e garanzie non solo per il nostro lavoro, ma per la dignità dell'informazione e del nostro giornale, definito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella pilastro di democrazia". L'ultima frase è la stessa pronunciata dal capo dello Stato lunedì 16 febbraio, quando ha visitato la redazione di via Lugaro per esprimere solidarietà dopo l'assalto degli antagonisti.

John Elkann “oligarca in silenzio” vende La Repubblica, i giornalisti scioperano per altri due giorni: “Trattativa senza trasparenza"John Elkann continua a mantenere il massimo riserbo sulla vendita di La Repubblica.

John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: “Non firmiamo cambiali in bianco”Recentemente, John Elkann ha annunciato la vendita de La Stampa, portando i giornalisti a rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti.

