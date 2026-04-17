Lo stadio della Roma a Pietralata prevede la conclusione dei lavori entro aprile 2026. Sono stati definiti un cronoprogramma e una strategia, con il coinvolgimento di un commissario straordinario nominato per Euro 2032. Restano ancora alcuni nodi da risolvere, ma le scadenze previste sembrano indicare un percorso delineato per il completamento dell’opera.

Per lo stadio della Roma a Pietralata, ad aprile 2026, la strada dovrebbe essere spianata. C’è la strategia, il cronoprogramma, e perfino il commissario straordinario per Euro 2032. Eppure Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, manifesta dubbi. “Dal Governo non si hanno notizie”, ha detto nei primi giorni di aprile. “Spero che presto battano un colpo”. A parlare è un amministratore con la pratica della macchina pubblica nelle mani, uno che sa bene quanti imprevisti si annidano nei pieghi burocratici e quanto anche i dossier più ambiziosi possano fermarsi all’improvviso, inaspettatamente. Sessa commissario straordinario di Euro 2032.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Stadio Roma a Pietralata, il punto: scadenze UEFA e nodi aperti

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

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Noah vive a Livorno ma è un grande tifoso della Roma. Così quando il papà gli fa la sorpresa e lo porta allo stadio non può contenere l’emozione. Grazie a mamma @silviaspiga_sc per averci regalato il video più bello del giorno #asroma - facebook.com facebook