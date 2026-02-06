Pietralata | scadenze per lo stadio della Roma entro il 2027

A Pietralata si lavora per il nuovo stadio della Roma. Dopo mesi di attese, il Comune ha annunciato ufficialmente che la prima pietra sarà posata nel marzo 2027. La decisione arriva dopo una riunione in Campidoglio, dove sono state fissate le scadenze per completare il progetto. Ora si attende solo di vedere se i tempi verranno rispettati e come evolveranno i lavori.

**Un nuovo progetto per lo stadio della Roma a Pietralata: le scadenze definite, la prima pietra prevista per il 2027** Giovedì 5 febbraio 2026, a seguito di una riunione in Campidoglio, è stata ufficializzata la data precisa per la posa della prima pietra del nuovo stadio della Roma a Pietralata: il marzo 2027. Un momento cruciale, che apre la strada a un iter istituzionale lungo e delicato, ma fondamentale per far sì che il nuovo impianto possa essere presentato come candidato per i campionati europei del 2032. La scadenza, infatti, non riguarda soltanto il progetto tecnico, bensì l'intero processo decisionale, che richiede tempo per essere completato e approvato in Aula Giulio Cesare.

