Stadio della Roma a Pietralata fissate le scadenze | prima pietra entro il 2027

L’As Roma e il Comune di Roma hanno stabilito le tappe per realizzare lo stadio a Pietralata. L’obiettivo è mettere la prima pietra entro il 2027, in tempo per gli Europei di calcio del 2032. Le due parti vogliono accelerare i lavori e definire un piano chiaro per rispettare le scadenze.

L'As Roma e il Campidoglio vogliono accelerare sul progetto dello stadio. C'è la scadenza degli Europei di calcio del 2032 da rispettare e così, per poter candidare anche il futuro impianto di Pietralata, occorre definire un ruolino di marcia. Ed è quello che, il vertice convocato in Campidoglio.

