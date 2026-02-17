Alghero rinasce lo stadio Mariotti | al via i lavori da 500 mila euro

Lo stadio Mariotti di Alghero riceve un nuovo volto dopo anni di abbandono, grazie a un investimento di 500 mila euro iniziato questa settimana. La riqualificazione mira a migliorare le tribune e il manto erboso, portando nuova vita alla struttura sportiva. Il progetto prevede anche interventi sulla pista di atletica e sulle aree di sosta per i tifosi, con l’obiettivo di rendere lo stadio più accogliente e funzionale.

Alghero Rinasce a Colori: Al Via la Riqualificazione dello Stadio Mariotti con un Investimento di 500 Mila Euro. Alghero si prepara a restituire alla comunità un simbolo dello sport cittadino: lo stadio Mariotti. Dopo un decennio di abbandono, sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell'impianto, finanziati con oltre 500 mila euro provenienti da fondi regionali. L'intervento, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, mira a restituire vitalità a un'infrastruttura cruciale per la città e a creare le condizioni ideali per lo sviluppo dell'attività sportiva locale. Un Cantiere Atteso da Anni: La Collaborazione tra Regione e Comune.