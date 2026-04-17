Stabile l' euro scambiato a 1,1782 dollari +0,01%
L'euro si mantiene stabile in avvio di giornata, scambiato a quota 1,1782 dollari. La variazione rispetto alla sessione precedente è pari a uno zero virgola zero uno per cento, con un leggero aumento. Non si registrano variazioni significative nelle quotazioni della moneta europea rispetto alle prime ore della giornata.
Stabile in avvio di giornata l'euro che viene scambiato a quota 1,1782 sul dollaro in rialzo dello 0,01%. La moneta unica si apprezza dello 0,22% sullo yen a quota 187,92.🔗 Leggi su Lanazione.it
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