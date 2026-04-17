Spronelli Soloaffitti | Rimmetere in moto locazione con flessibilita’ fiscalita’ e sicurezza

Il mercato degli affitti sta attraversando una fase di trasformazione, con un aumento della domanda e un’offerta che rimane invariata. Per stimolare il settore, si propone di rendere le locazioni più allettanti per i proprietari attraverso interventi su tre aspetti principali: contratti più flessibili, miglioramenti nella fiscalità e misure di sicurezza. Questi elementi sono considerati essenziali per favorire una ripresa più dinamica del mercato immobiliare.

(Adnkronos) – “Il mercato dell’affitto sta cambiando: cresce la domanda, ma l’offerta resta ferma. Per rimetterla in moto bisogna rendere la locazione più attrattiva per i proprietari, intervenendo su tre leve: flessibilità dei contratti, fiscalità e sicurezza. Servono formule più adatte alle nuove esigenze abitative, incentivi per rimettere sul mercato gli immobili sfitti e, soprattutto, tempi certi per il rientro in possesso in caso di morosità. Solo così sarà possibile trasformare una domanda già forte in un mercato davvero accessibile e funzionante. È poi necessario incentivare la riqualificazione degli immobili oggi sfitti: molti proprietari non immettono sul mercato le proprie abitazioni perché non dispongono delle risorse per ristrutturarle.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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