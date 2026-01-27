Edilizia oggi | il 3 febbraio il seminario di Confartigianato Bergamo Come orientarsi tra fiscalità sicurezza e nuove responsabilità

Nel 2026, il settore edilizio si prepara a importanti cambiamenti normativi. Il seminario di Confartigianato Bergamo del 3 febbraio offre una panoramica sulle nuove regole fiscali, di sicurezza e responsabilità che influenzeranno l’attività quotidiana delle imprese artigiane e dei professionisti del comparto Casa. Un appuntamento utile per orientarsi tra le novità e le sfide imminenti nel settore edile.

Il 2026 si apre come un anno di svolta per il comparto Casa (che comprende in particolare i settori delle Costruzioni e dell’Impiantistica) interessato da profonde novità normative che incidono in modo diretto sull’attività quotidiana delle imprese artigiane e dei professionisti impegnati nei cantieri. Per offrire una preziosa occasione di aggiornamento alle imprese dei settori coinvolti, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato un seminario gratuito (sia in presenza che online) dal titolo “Edilizia oggi – fiscalità, sicurezza, nuove responsabilità” in programma martedì 3 febbraio 2026 alle ore 18.🔗 Leggi su Bergamonews.it

