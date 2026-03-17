Spread Btp-Bund cala a 78 punti rendimenti a 3,72% | fiducia dei mercati nell’Italia

Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 78 punti base, con i rendimenti italianI al 3,72%. Per il secondo giorno consecutivo, il differenziale ha mostrato una diminuzione, toccando il livello più basso da alcuni giorni. L’apertura di questa mattina ha segnato una discesa sotto la soglia di 80 punti, che in passato era stata superata durante i picchi di volatilità.

Per il secondo giorno consecutivo lo spread tra Btp e Bund è calato. Il differenziale è arrivata 78 in apertura il 17 marzo scendendo sotto quota 80, che negli ultimi giorni è stata superata nei momenti di picco peggiori. Il calo dello spread è dovuto a una riduzione dei rendimenti dei titoli italiani più marcata rispetto a quella dei titoli tedeschi. Anche gli altri Paesi europei hanno recuperato parte del differenziale accumulato nelle scorse settimane con la Germania. Le tensioni internazionali e il conflitto in Iran continuano però a pesare sui mercati. Spread Btp-Bund, secondo calo consecutivo. Importante segnale di continuità nella riduzione dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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