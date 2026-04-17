Spostamento sede Ance Chierico basito dalle dichiarazioni di Salatto | Siamo autonomi ma non c' è alcuna scissione
Il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Foggia ha espresso sorpresa e disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni del collega di altre associazioni, che hanno parlato di una possibile scissione. Chierici ha ricordato che solo una settimana fa si era svolto un incontro con Confindustria, definendolo costruttivo e condiviso. La discussione riguarda anche il trasferimento della sede dell’associazione, che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti di settore.
“Le dichiarazioni del Presidente Potito Salatto ci lasciano basiti e rammaricati, visto che appena la settimana scorsa, su invito di Confindustria c’è stato un incontro costruttivo e condiviso”, dichiara il Presidente di Ance Foggia Ivano Chierici, in merito a quanto riferito dal Presidente di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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