Ance cambia casa e Confindustria non la prende bene | Il trasloco è una scissione in piena regola

L'Associazione nazionale costruttori edili ha trasferito la propria sede in viale Ofanto 246, suscitando reazioni da parte di Confindustria Foggia. Il presidente di quest’ultima ha commentato il cambiamento definendolo una vera e propria scissione, senza nascondere il suo dissenso nei confronti del trasloco. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le due organizzazioni.

Il trasloco di Ance nella nuova sede di viale Ofanto 246 è “una scissione in piena regola”. Il numero uno di Confindustria Foggia, Potito Salatto, non le manda a dire. Ormai è conclamato lo strappo con gli edili.Solo ieri, il presidente di Ance Foggia, Ivana Chierici, aveva comunicato il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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