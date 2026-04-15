Trofeo Mutria sport e solidarietà | a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per la piccola Filena
Sabato 18 aprile, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri ospiterà una manifestazione dedicata alla raccolta fondi per la piccola Filena. L’evento, che inizierà alle 16:00, prevede una competizione sportiva tra diverse squadre locali. La giornata si svolgerà all’insegna della solidarietà, coinvolgendo la comunità in un’iniziativa che unisce sport e aiuto concreto. La manifestazione si concluderà con il tradizionale Trofeo Mutria.
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:00, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri tornerà a farsi teatro di una grande sfida, non solo sportiva ma soprattutto umana. In occasione del Terzo Trofeo Mutria, evento dedicato alla Boxe Olimpica e al buon cibo, si rinnoverà l’importante iniziativa di solidarietà dedicata a Filena. ?Per la seconda volta consecutiva, l’associazione ASD Cusanamente, in collaborazione con USacli, scende in campo con determinazione per sostenere la raccolta fondi destinata a garantire una speranza di vita e cure adeguate alla piccola Filena e alla sua famiglia. ?Un impegno che continua?Dopo il successo della precedente iniziativa, le associazioni coinvolte hanno deciso di raddoppiare gli sforzi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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