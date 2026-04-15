Sabato 18 aprile, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri ospiterà una manifestazione dedicata alla raccolta fondi per la piccola Filena. L’evento, che inizierà alle 16:00, prevede una competizione sportiva tra diverse squadre locali. La giornata si svolgerà all’insegna della solidarietà, coinvolgendo la comunità in un’iniziativa che unisce sport e aiuto concreto. La manifestazione si concluderà con il tradizionale Trofeo Mutria.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:00, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri tornerà a farsi teatro di una grande sfida, non solo sportiva ma soprattutto umana. In occasione del Terzo Trofeo Mutria, evento dedicato alla Boxe Olimpica e al buon cibo, si rinnoverà l’importante iniziativa di solidarietà dedicata a Filena. ?Per la seconda volta consecutiva, l’associazione ASD Cusanamente, in collaborazione con USacli, scende in campo con determinazione per sostenere la raccolta fondi destinata a garantire una speranza di vita e cure adeguate alla piccola Filena e alla sua famiglia. ?Un impegno che continua?Dopo il successo della precedente iniziativa, le associazioni coinvolte hanno deciso di raddoppiare gli sforzi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trofeo Mutria, sport e solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per la piccola Filena

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