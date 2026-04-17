È stato avviato un nuovo contest rivolto a oltre 2,3 milioni di studenti, promosso da Sport e Salute, con l’obiettivo di incoraggiare i giovani a ridurre l’uso del telefono e aumentare il movimento quotidiano. L’iniziativa nasce in risposta al fenomeno del drop out sportivo tra i ragazzi, che spesso preferiscono passare il tempo seduti piuttosto che praticare attività fisica. La campagna si propone di sensibilizzare e promuovere uno stile di vita più attivo tra i giovani.

Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Mettere giù il telefono, alzarsi dalla sedia e muoversi. Sembra la normalità, ma per milioni di ragazzi non lo è: il drop out sportivo giovanile è uno dei fenomeni più preoccupanti. Sport e Salute raccoglie la sfida e, dopo aver coinvolto negli anni scorsi milioni di studenti sui temi dello sviluppo sostenibile e della corretta alimentazione, rilancia e ripropone un nuovo contest. È “Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento” e chiamerà all'azione 12.700 scuole ed oltre 120.000 classi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, già protagoniste di progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, per un totale di circa 2,3 milioni di alunni tra i 6 e i 13 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti

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