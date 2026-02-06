Scuola salute e sicurezza sul lavoro | contest prorogato fino al 31 marzo

Il concorso nazionale “Salute e sicurezza…insieme!” è stato prorogato fino al 31 marzo. Le scuole italiane ancora hanno tempo per iscriversi e partecipare, un’occasione per insegnare ai giovani l’importanza di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INAIL e con il Ministero dell’Istruzione, mira a sensibilizzare studenti e insegnanti su questi temi fondamentali.

C’è tempo  fino al 31 marzo  per partecipare al  concorso nazionale “Salute e sicurezza.insieme!  La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, promosso dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  d’intesa con il  Ministero dell’Istruzione  e del Merito e in collaborazione con  INAIL.  L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP e invita gli istituti formativi ad elaborare  un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza. Insieme alla proroga arriva inoltre un  incremento dei premi  che saranno assegnati ai progetti delle prime tre scuole in classifica:  7mila euro per il primo classificato, 5mila euro per il secondo e 3mila per il terzo,  come specificato nell’Addendum al bando di concorso.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

