Scuola salute e sicurezza sul lavoro | contest prorogato fino al 31 marzo

Il concorso nazionale “Salute e sicurezza…insieme!” è stato prorogato fino al 31 marzo. Le scuole italiane ancora hanno tempo per iscriversi e partecipare, un’occasione per insegnare ai giovani l’importanza di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INAIL e con il Ministero dell’Istruzione, mira a sensibilizzare studenti e insegnanti su questi temi fondamentali.

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare al concorso nazionale “Salute e sicurezza.insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con INAIL. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP e invita gli istituti formativi ad elaborare un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza. Insieme alla proroga arriva inoltre un incremento dei premi che saranno assegnati ai progetti delle prime tre scuole in classifica: 7mila euro per il primo classificato, 5mila euro per il secondo e 3mila per il terzo, come specificato nell’Addendum al bando di concorso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

È ancora possibile presentare domanda per il bonus e-bike a Firenze, fino al 31 marzo 2026.

