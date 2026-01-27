Ingegnere cinese arrestato per spionaggio | la Corte d’Appello di Milano dà il via libera all’estradizione negli Usa

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di procedere con l’estradizione di Zewei Xu negli Stati Uniti, dove è accusato di spionaggio. La decisione si basa sulla verifica delle condizioni necessarie per l’estradizione, confermando l’interesse delle autorità statunitensi in questo caso. La procedura ora passa alle fasi successive, nel rispetto delle norme legali italiane e internazionali.

Milano, 27 gennaio 2026 – La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato oggi 27 gennaio "l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione " che gli Usa hanno posto nei confronti di Zewei Xu. Quest’ultimo è l'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio 2025 dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, con l’accusa di essere una spia. Secondo un'inchiesta dell'Fbi, l’uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. Le pressioni degli Stati Uniti. Sull'estradizione l'ultima parola spetterà al Ministero della Giustizia, ma intanto gli avvocati Enrico Giarda e Simona Candido ricorreranno contro la sentenza depositata oggi e, dunque, prima ci sarà un giudizio anche della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Procura generale di Milano ha confermato la richiesta di estradizione di Zewei Xu, arrestato lo scorso luglio a Malpensa su mandato degli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio.

Ingegnere arrestato per spionaggio su mandato Usa, per il pg di Milano va estradato. La difesa: No, è reato politicoIl procuratore generale di Milano, Giulio Benedetti, ha ribadito la richiesta di estradizione per Zewei Xu, l'ingegnere cinese arrestato lo scorso 3 luglio all'aeroporto di Malpensa (in provincia di ... fanpage.it

