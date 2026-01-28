Ingegnere cinese Per i giudici | va estradato

La decisione è definitiva: Zewei Xu, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato a Malpensa il 3 luglio su richiesta degli Stati Uniti, deve essere estradato. I giudici hanno respinto le opposizioni e confermato il trasferimento in America. Ora si attende solo l’ultimo via libera ufficiale.

Zewei Xu (nella foto) l’ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, va estradato. La Corte d’Appello ha dichiarato "l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione" degli Usa per l’uomo accusato di essere una "spia" che, secondo un’inchiesta dell’Fbi, avrebbe fatto parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. Sull’estradizione l’ultima parola spetterà al Ministero della Giustizia, ma intanto gli avvocati Enrico Giarda e Simona Candido ricorreranno contro la sentenza depositata e, dunque, prima ci sarà un giudizio anche della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

