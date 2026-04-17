Spiderman al Mazzini | il supereroe che cura il cuore dei bambini

Questa mattina, le corsie della Pediatria dell’ospedale Mazzini di Teramo si sono animate con l’arrivo di un personaggio in costume, noto come Spiderman. La visita ha coinvolto i bambini ricoverati, portando un momento di allegria e distrazione nel loro percorso di cura. L’evento ha visto la partecipazione di un volontario vestito da supereroe, che ha interagito con i piccoli pazienti e i loro familiari.

Le corsie della Pediatria dell’ospedale Mazzini di Teramo hanno vissuto una mattinata fuori dal comune, trasformando il clima dei reparti con l’arrivo di un ospite in costume. Mattia Villardita, noto per la sua attività di supporto psicologico ai piccoli pazienti attraverso il personaggio di Spiderman, ha visitato i bambini ricoverati nel capoluogo teramano, portando momenti di gioco e allegria tra le stanze di degenza. L’iniziativa è nata dalla proposta del Premio Nazionale Paolo Borsellino, che ha sollecitato la partecipazione della Asl per rendere possibile questo incontro speciale. L’obiettivo principale è stato quello di offrire un’esperienza diversa dal solito percorso di cura, puntando sulla leggerezza e sullo stupore per allontanare, anche solo temporaneamente, il peso della permanenza in ospedale dai piccoli degenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spiderman al Mazzini: il supereroe che cura il cuore dei bambini Spider-Man 4k | Batman | Captain America dancing with Superman #shorts Notizie correlate Al Giovanni XXIII una nuova prospettiva di cura per il diabete di tipo 1 nei bambini: un farmaco 'frena' la comparsa dei sintomiLa somministrazione di un innovativo farmaco apre una nuova prospettiva di cura per il diabete 1 nei bambini. Leggi anche: Ultima festa, il Carnevale dei cavalli. Al maneggio nel cuore del parco la sfilata in maschera con i bambini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Teramo, sorpresa in Pediatria al Mazzini con l’arrivo di Spiderman; Sorrisi ‘super’ al Mazzini: l’Uomo Ragno tra i piccoli pazienti della Pediatria; PREMIO BORSELLINO CON SPIDERMAN A ROSETO TORTORETO E ALLA PEDIATRIA DI TERAMO; Autismo, la Regione pianifica nuovi servizi fino al 2028. Spiderman tra le corsie del Mazzini di Teramo: perché la sua visita è molto più di un semplice gioco per i piccoli pazientiL'Ospedale Mazzini di Teramo punta sulla Magic Therapy: ecco come la visita di Spiderman in Pediatria diventa una cura reale ... abruzzo.cityrumors.it Spiderman in visita ai pazienti del reparto pediatria del MazziniTeramo. L’Uomo ragno è arrivato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Teramo. Mattia Villardita, alias Spider-Man degli ospedali, stamattina ha ... abruzzolive.it Tom Holland ha annunciato un contest che mette in palio due biglietti VIP per la première di #SpiderMan: Brand New Day a luglio, accompagnati da un soggiorno di una settimana a Los Angeles completamente a sue spese: sistemazione in un hotel a cinque facebook