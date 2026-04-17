Spider-Man – Homecoming: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man: Homecoming, film del 2017 co-scritto e diretto da Jon Watts. Basato sul personaggio dell’Uomo Ragno di Marvel Comics, il film è prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing. E’ interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Spider-Man – Homecoming: tutto quello che c’è da sapere sul film

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)

Notizie correlate

Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul filmSpider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2,...

Spider-Man 3: tutto quello che c’è da sapere sul filmSpider-Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 3,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Spider-Man: Homecoming; Cinema, torna Spiderman: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglio; Promo: Spider-Man: Homecoming Video; Spider man Brand New Day: la nuova avventura di Peter Parker con un lancio itinerante lungo 24 ore.

Cosa vedere prima di Spider-Man: Homecoming? I film indispensabili per capire l'Uomo Ragno dell'MCUIn che ordine vedere i film Marvel prima di Spider-Man: Homecoming, tra titoli essenziali ed extra consigliati per entrare al meglio nel mondo del nuovo Peter Parker. tag24.it

Quanti anni aveva Tom Holland in Spider-Man Homecoming? Età cast vs personaggiScopri quanti anni aveva davvero Tom Holland in Spider-Man: Homecoming e come l’età reale del cast si confronta con quella dei personaggi liceali. tag24.it

Non bastano i superpoteri per diventare un eroe #SpiderManHomecoming, il primo capitolo della trilogia con Tom Holland, vi aspetta stasera in prima serata su #Italia1 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook