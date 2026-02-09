Spiagge Legacoop frena | Giudizio sospeso sul bando-tipo servono garanzie per le imprese
La Legacoop di Romagna mette in pausa il suo giudizio sul nuovo bando-tipo per le concessioni demaniali marittime approvato dal governo. La loro preoccupazione principale riguarda la necessità di ottenere garanzie concrete per le imprese coinvolte, ancora senza una posizione definitiva sulla proposta. La questione resta aperta, e si attende ora un chiarimento che possa rassicurare gli operatori del settore.
Resta sospeso il giudizio di Legacoop Romagna sullo schema di bando “tipo” in materia di concessioni demaniali marittime approvato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento che viene seguito con attenzione, anche perché era ben più che atteso, dopo gli annunci del ministro Salvini.🔗 Leggi su Riminitoday.it
