Infrastrutture nuove concessioni balneari | Mit al lavoro per il bando di gara

Il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando su un nuovo bando di gara per le concessioni balneari. Il decreto appena approvato stabilisce regole più chiare e uguali per tutti, con l’obiettivo di rendere più trasparente l’assegnazione degli stabilimenti. Si aspetta che il nuovo sistema entri in vigore nei prossimi mesi, per favorire gare più competitive e rispettose delle regole.

Il decreto Infrastrutture prevede criteri omogenei per l'assegnazione delle concessioni degli stabilimenti balneari. Per questo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) deve predisporre uno schema di bando-tipo, ovvero un modello standard di bando di gara, da sottoporre alla Conferenza Unificata per un parere. E' quanto si legge tra i dieci articoli della bozza, presa in visione da Agenzia Nova, dello schema di decreto legge del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo".

