Spezia come in un anno è cambiato tutto | dalla finale persa per la Serie A al rischio C

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno l'Spezia ha disputato una finale che avrebbe potuto portarla in Serie A, ma ha perso l'occasione. Dopo l'interim affidato a Donadoni, la squadra ha riavuto D'Angelo come allenatore e ora si trova ad affrontare un nuovo campionato con obiettivi diversi. L'obiettivo principale è mantenere la categoria, ma il rischio di retrocessione resta concreto. La rosa e le strategie sono state riviste per affrontare questa fase.

Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della Serie B. Lo ha imparato a proprie spese lo Spezia. Non più tardi di un anno fa i bianconeri veleggiavano ai primissimi posti, garantendosi la medaglia di bronzo alla fine della regular season che assomigliava a una discreta investitura per i playoff: chiudere terzi, di solito, significa quantomeno coltivare ottime speranze di giocarsi tutto nella finalissima per la A. E in effetti lo Spezia all’ultimo atto ci è arrivato, perdendo però con la Cremonese la sfida per la promozione. Un anno dopo lo scenario si è assurdamente ribaltato: i liguri barcollano all’ultimo posto, a -4 dai playout.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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