Spezia come in un anno è cambiato tutto | dalla finale persa per la Serie A al rischio C

Lo scorso anno l'Spezia ha disputato una finale che avrebbe potuto portarla in Serie A, ma ha perso l'occasione. Dopo l'interim affidato a Donadoni, la squadra ha riavuto D'Angelo come allenatore e ora si trova ad affrontare un nuovo campionato con obiettivi diversi. L'obiettivo principale è mantenere la categoria, ma il rischio di retrocessione resta concreto. La rosa e le strategie sono state riviste per affrontare questa fase.

Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della Serie B. Lo ha imparato a proprie spese lo Spezia. Non più tardi di un anno fa i bianconeri veleggiavano ai primissimi posti, garantendosi la medaglia di bronzo alla fine della regular season che assomigliava a una discreta investitura per i playoff: chiudere terzi, di solito, significa quantomeno coltivare ottime speranze di giocarsi tutto nella finalissima per la A. E in effetti lo Spezia all’ultimo atto ci è arrivato, perdendo però con la Cremonese la sfida per la promozione. Un anno dopo lo scenario si è assurdamente ribaltato: i liguri barcollano all’ultimo posto, a -4 dai playout.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spezia, come in un anno è cambiato tutto: dalla finale persa per la Serie A al rischio C Notizie correlate Pronostico PSG-Liverpool, un anno dopo è cambiato tutto: occhio al dato sugli xGPSG-Liverpool è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie,... Obiettivo, più turismo tutto l’anno. Torna “La Spezia Mille e una Notte“L’obiettivo è offrire ai turisti un soggiorno prolungato e piacevole anche nei periodi della stagione di minor affollamento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Micheli a Radio Picco: Spezia, io ci credo ancora. Il problema è la testa, ma basta una scintilla; Carica Spezia all’ultima chiamata, con l’ansia per il bomber Artistico; Report sul credito nella provincia della Spezia: avanza la desertificazione bancaria; Felettino, due piani completati. Edificio a 4 torri pronto tra un anno. Spezia, come in un anno è cambiato tutto: dalla finale persa per la Serie A al rischio CLa squadra di D'Angelo, tornato sulla panchina dopo i mesi affidati a Donadoni, è attesa da un mezzo miracolo: nelle quattro giornate che mancano deve affrontare il Sudtirol e poi è atteso da Catanzar ... gazzetta.it Boom di patenti ritirate in un anno alla SpeziaLa Spezia – Boom di patenti ritirate alla Spezia. Nel giro di un anno sono raddoppiate. Nel 2025 sono state 660 contro le 340 del 2024 pari a un incremento di 320 unità (94%). Ancora più indietro, nel ... ilsecoloxix.it Tre ultras dello Spezia sono stati arrestati a seguito degli scontri presso il centro sportivo del club nella nottata dopo il derby perso contro la Carrarese il 6 aprile scorso. Stamattina la Polizia di Stato, operatori della Digos diretti dal commissario capo Edoardo B facebook La Spezia. In questa ex Oto Melara, cattedrale antica del lavoro italiano, rendiamo omaggio ai caduti della Resistenza pensando al ruolo del lavoro nella costruzione della democrazia italiana. Nell’ottantesimo del ‘46, un anno magico per il nostro paese. 1/ x.com