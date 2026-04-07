Pronostico PSG-Liverpool un anno dopo è cambiato tutto | occhio al dato sugli xG

Mercoledì alle 21:00 si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Liverpool. La partita si tiene in un momento in cui le statistiche sugli expected goals (xG) sono considerate un dato chiave per analizzare le prestazioni delle squadre. Le formazioni sono state ufficializzate e le notizie riguardano le ultime novità sui giocatori disponibili. È possibile seguire la partita in diretta televisiva.

PSG-Liverpool è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La cavalcata del PSG verso la sua prima Champions League iniziò poco più di un anno fa, proprio contro il Liverpool. Erano gli ottavi di finale e i transalpini, dopo aver perso 1-0 la gara d’andata, nel ritorno riuscirono a violare il tempio di Anfield Road, arrivando ai rigori grazie al sigillo del futuro Pallone d’Oro Dembélé e soprattutto ad uno strepitoso Donnarumma – oggi al Manchester City – autentico protagonista della serata con ben due tiri dagli undici metri neutralizzati e diverse parate miracolose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico PSG-Liverpool, un anno dopo è cambiato tutto: occhio al dato sugli xG Pronostico Arsenal-Manchester United: difesa ermetica ma occhio a questo dato sugli xGArsenal-Manchester United è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili... Psg-Liverpool, pronostico: i campioni d'Europa sfidano i Reds in crisiI francesi, ancora impegnati nella corsa al titolo in Ligue 1 con il Lens, affrontano i quarti Champions con l'obiettivo di difendere il titolo vinto... Temi più discussi: Champions League, il Psg affronta il Liverpool da favorito; Paris Saint Germain vs Liverpool Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Champions League 08-04-2026; Quote vincente Champions League 2025/2026, il pronostico: favoriti ancora Arsenal e Bayern Monaco; Paris Saint-Germain FC - Liverpool FC | pronostico & migliori quote | 08.04.2026. Pronostico PSG-Liverpool, un anno dopo è cambiato tutto: occhio al dato sugli xGPSG-Liverpool è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La ... ilveggente.it PSG-Liverpool pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su PSG-Liverpool con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per la Champions League. calciomercato.com Alla Virtus Arena arriva il Bayern Monaco: il vostro pronostico - facebook.com facebook Inter-Roma, pronostico marcatore: occhi puntati su Lautaro ma intriga un altro calciatore x.com