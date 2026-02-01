Obiettivo più turismo tutto l’anno Torna La Spezia Mille e una Notte

La Spezia torna a proporre “La Spezia Mille e una Notte”, una manifestazione che mira a far restare i turisti anche fuori stagione. L’idea è di offrire più attrazioni e attività, così da rendere più interessante il soggiorno, anche nei mesi più tranquilli. Gli organizzatori vogliono convincere i visitatori a prolungare la loro permanenza, creando un motivo in più per venire in città tutto l’anno.

L’obiettivo è offrire ai turisti un soggiorno prolungato e piacevole anche nei periodi della stagione di minor affollamento. Dopo il successo ottenuto nell’edizione verrà riproposta l’iniziativa ’La Spezia, Mille e una Notte’, promossa dal Comune di Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’idea è stata presentata dal sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al turismo Maria Grazia Frijia e da Stefano Spinelli, responsabile della promozione della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Confermata anche la formula: chi pernotterà nelle strutture alberghiere o extralberghiere cittadine gestite in forma imprenditoriale, riceverà una seconda notte in omaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

