Reggia di Carditello ospita progetto sperimentale su pomodoro sostenibile

Oggi alle 12 il Real Sito di Carditello ospiterà la presentazione di un progetto sperimentale dedicato alla coltivazione sostenibile del pomodoro. La cerimonia si svolgerà nell’ambito di un protocollo tra la Fondazione Real Sito di Carditello e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento vede coinvolti enti pubblici e istituti di ricerca che collaborano alla sperimentazione.

Presentazione con Sottosegretario La Pietra e deputato Cerreto: obiettivo innovare la produzione agricola con metodi a basso impatto ambientale All’incontro interverranno il Presidente della Fondazione, Maurizio Maddaloni, il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, e il deputato Marco Cerreto, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Coordinerà la presentazione scientifica Mauro Mori, responsabile del progetto presso il Dipartimento di Agraria. Il progetto, denominato ‘Quali-Pomoro’, coinvolge cinque storiche Organizzazioni di Produttori (OP) locali. L’obiettivo è testare nuovi protocolli di coltivazione sostenibile sui terreni della fattoria agricola modello del Real Sito, valorizzando l’eredità della dinastia borbonica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Reggia Carditello, progetto sperimentale sul pomodoro sostenibileTempo di lettura: 2 minutiPresentazione del progetto sulle produzioni sostenibili di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di matrici organiche oggi,...

Morto Luigi Nicolais, è stato presidente della fondazione Reggia di CarditelloE' morto a 83 anni Luigi Nicolais, ex presidente della Fondazione Reggia di Carditello fino al 2023.

Approfondimenti e contenuti su Reggia di Carditello ospita progetto....

Discussioni sull' argomento Reggia di Carditello: progetto sperimentale su pomodoro sostenibile; Campionati del Patrimonio 2026, Caserta capitale campana delle selezioni regionali.

Reggia di Carditello, dubbi sulla gestione. Interrogazione del M5s al Ministero: Più trasparenzaDeputato pentastellato sollecita il ministro della Cultura Alessandro Giuli a verificare la gestione della Fondazione: Sezione amministrazione trasparente non aggiornata ... casertanews.it

Film Festival - Oltre i Fuochi alla Reggia di CarditelloCinema, cultura e ambiente si incontrano nel Real Sito di Carditello, situato a San Tammaro, nel Casertano, nel segno della valorizzazione territoriale. La Reggia borbonica, dal 28 al 29 luglio, ... ansa.it

Reggia di Carditello, progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile: presentazione del Progetto QUALI-POMORO wp.me/p60RNT-g3f #tomato #Sustainability #reggiadicarditello x.com

Loredana Lanna. . Premio legalità, eccellenza italiane, Centro Studi Mameli IV edizione. Dott Michele Grillo Consigliere della presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente Loredana Lanna Reggia Di Carditello, 10 gennaio 2026 - facebook.com facebook