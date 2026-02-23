il cimitero in stato di abbandono

Walter Cavalieri Foschini denuncia il degrado del cimitero in via del Camposanto a Comacchio, causato dall’incuria e dalla scarsa manutenzione. Nel video pubblicato sui social, mostra le tombe danneggiate e le aiuole trascurate, evidenziando un problema che gli abitanti segnalano da tempo. La sua denuncia mira a sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di interventi urgenti. La situazione rimane critica e attende risposte concrete.

Con un video sui social il candidato delle coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni a Comacchio, Walter Cavalieri Foschini, denuncia lo stato di abbandono del cimitero in via del Camposanto, situato tra l’abitato della cittadina lagunare e Porto Garibaldi. "Dicevano che avrebbero risolto il problema del cimitero trovando un nuovo gestore dopo anni di governo" spiega nel suo filmato Foschini. Un chiaro riferimento a quanto denunciato da Luigi Beneventi nel luglio dello scorso anno, che evidenziava lo stato di abbandono in cui versava il camposanto di Comacchio. "Erba alta e assenza delle luci nelle diverse cappelle funerarie e all’interno del cimitero – affermava Beneventi facendosi portavoce del disagio e del malessere che suscitava la situazione in tanti abitanti della cittadina –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cimitero di Ostia Antica: “Parcheggio in stato di abbandono”Il parcheggio del Cimitero di Ostia Antica si trova in condizioni di totale abbandono, suscitando numerose proteste tra cittadini e rappresentanti del quartiere.

Scossicci, scoperto un cimitero di cani: indaga la Procura su abbandono e possibile traffico illegale di smaltimento.La Procura di Macerata ha aperto un’indagine dopo aver scoperto un cimitero di cani nel fosso di Scossicci, frazione di Porto Recanati.

I cimiteri tra abbandono e attese

