Sono quelli del TFR, che possono essere restituiti dopo alcuni mesi, ma per via di negligenze e lentezze si accumula un ritardo di anni Tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici italiani subiscono da tempo una pesante ingiustizia, cioè non ricevono dei soldi che lo Stato gli dovrebbe restituire, o meglio li ricevono con grande ritardo. Sono i soldi del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), una somma che il datore di lavoro deve liquidare al lavoratore quando si dimette, viene licenziato o va in pensione. Nel settore privato il TFR viene pagato dopo qualche settimana dalla fine del rapporto di lavoro, mentre gli ex dipendenti pubblici sono costretti ad aspettare anche diversi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici

Un avvocato è stato condannato a perdere i beni in Cassazione dopo aver trattenuto i soldi dei clienti e averli investiti in polizze vita.

Il Comune di Capiago Intimiano ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di dialogo con l’amministrazione riguardo alla ripartizione delle risorse economiche.

