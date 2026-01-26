specialisti da tutta italia in aoup per il primo campus di chirurgia toracica

Si è svolto a Pisa, presso l'Ospedale di Cisanello, dal 19 al 21 gennaio 2026, il primo Campus di Chirurgia toracica, coinvolgendo specialisti e specializzandi da tutta Italia. L’iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto e formazione nel settore, con la partecipazione di una faculty qualificata sia a livello locale che nazionale. Un evento che ha rafforzato il ruolo della città come centro di eccellenza in ambito chirurgico.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Si è concluso con grande partecipazione e interesse il primo Campus di Chirurgia toracica tenuto a Pisa, all’Ospedale di Cisanello, dal 19 al 21 gennaio scorsi, con specializzandi provenienti da tutte le Scuole di specializzazione italiane e una faculty locale e nazionale di alto profilo. Come sottolinea Marco Lucchi, ordinario di Chirurgia toracica all’Università di Pisa e direttore dell’omonima Unità operativa dell’Aoup, che ha presieduto l’evento: “E’ stato un’importante occasione di formazione avanzata, confronto scientifico e crescita professionale in un contesto di elevate qualificazione clinica e accademica, che ha rafforzato il valore della collaborazione tra diverse specialità come elemento centrale della moderna pratica clinica e chirurgica, ponendo particolare attenzione alle tecniche mini-invasive, alla chirurgia polmonare avanzata e alla gestione integrata delle patologie toraciche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

